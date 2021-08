Johnson : ''La Premier League est trop rapide pour Lukaku''

L'ancien défenseur anglais Glen Johnson pense que son ancien club de Chelsea commet une énorme erreur en faisant revenir l'attaquant de l'Inter Milan et de la Belgique Romelu Lukaku. Lukaku, qui a marqué 42 buts en 74 apparitions en Serie A pour l'Inter, est sur le point d'achever un transfert de 116 millions d'euros vers l'équipe anglaise qu'il a représentée entre 2011 et 2014.



Le Belge a aidé l'Inter à remporter son premier titre de Serie A en plus de dix ans, brisant ainsi la domination de la Juventus, mais le club lombard cherche à vendre pour atténuer ses problèmes financiers. Cependant, Johnson a déclaré qu'il ne pensait pas que l'international belge a tous les attributs nécesaires pour réussir en Angleterre. "Je ne suis pas sûr que la Premier League convienne à Lukaku pour être honnête", a déclaré Johnson à BettingOdds.com. "Évidemment, c'est un grand gars puissant, assez physique, mais je pense juste que la Premier League est un peu trop rapide pour lui. Donc non, je n'aimerais pas le voir revenir. Mais dans certaines ligues, il va marquer des buts, bien qu'à un rythme légèrement plus lent."