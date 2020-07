Italie (J29) : L'AS Roma tombe face à l'Udinese

L'AS Roma est victime d'un coup d'arrêt dans la course à l'Europe, alors qu'elle s'était inclinée face à l'AC Milan, dimanche dernier. Cinquième de Serie A, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca a vécu une soirée difficile face à l'Udinese. Dès la 12ème minute, l'équipe visiteuse a ouvert la marque grâce à Kevin Lasagna. Au débordement puis centre lors de l'entame de l'action, le joueur a vu le ballon lui revenir grâce à la reprise manquée de De Paul. Situé à l'entrée des six mètres, Lasagna ne s'est pas privé de trouver le chemin des filets. Le deuxième coup de massue est arrivé peu de temps après pour la Roma, avec l'expulsion directe de Diego Perotti, auteur d'une semelle sur Rodrigo Becao au niveau du tibia.

L'Udinese a profité des espaces pour tuer le match

Menée au score à la pause, la Roma a poussé pour revenir dans la rencontre. Elle a eu des petites opportunités, sans toutefois se montrer précise dans la dernière passe. Dotée d'une envie certaine d'aller vers l'avant, elle a offert des espaces à l'Udinese. Sur un contre d'école bien mené, De Paul, encore lui, a su faire la différence. En percussion, il a ensuite centré en retrait vers Nestorovski, seul au second poteau. D'un plat du pied assuré, le joueur a brisé les dernières illusions de remontée romaine. 2-0 à la 78ème minute de jeu. Plus rien ne sera marqué dans le match. Quinzième au classement, l'Udinese s'offre un léger bol d'air dans sa lutte pour le maintien en Serie A. L'AS Roma, elle, reste cinquième avec 3 points d'avance sur Naples, sixième.