Romelu Lukaku a pris sa décision et il veut rester à l'Inter Milan. L'attaquant belge en a profité pour saluer son désormais ex-coach Antonio Conte. « Oui, je reste. J'ai déjà eu des contacts avec l'homme qui deviendra notre nouveau coach. Peut-être que je ne devrais pas encore le dire, a déclaré Lukaku dans des propos relayés par le site Goal. C'était une conversation très positive. Il y a aussi le défi de [gagner le championnat] à nouveau. Je me sens bien à l'Inter. » Lukaku a également distribué les éloges à Antonio Conte, qui a quitté son poste de coach de l'Inter le mois dernier après avoir mené les Nerazzurri au titre en Serie A.

Lukaku a tranché, il reste



« Les sommets que j'ai atteints en tant que joueur, c'est grâce à lui, a-t-il confié. Il répète beaucoup de choses, il répète des exercices tactiques. Au début, c'était surtout individuel, beaucoup de vidéos pour s'améliorer tactiquement. Il était toujours constructif dans ses critiques. Il ne me tuait pas pour me tuer, mais il me tuait pour me rendre meilleur. Si vous faites ça tous les jours, pour un joueur comme moi, qui est super concentré sur le football, je ne pouvais que devenir un meilleur joueur. Quand j'ai appris qu'il allait partir, c'était difficile parce que nous avons un groupe tellement affamé et des gars qui travaillent vraiment pour l'équipe. Et puis le cycle s'est soudainement arrêté. »