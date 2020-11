Lautaro Martinez a un contrat avec l’Inter Milan qui s’étend jusqu’en 2023. Rien ne presse pour une prolongation, mais les décideurs nerazzurri voudraient bien sécuriser un nouveau deal pour éviter que la valeur marchande de leur buteur ne baisse. Le principal intéressé n’est pas contre cette idée. Toutefois, et d’après ce que révèle le quotidien britannique The Sun, il demande à ce que ses revenus soient multipliés par quatre. Il toucherait ainsi 10M€ par an. Cela ferait de lui le joueur le mieux rémunéré des vice-champions d’Italie, devant Christian Eriksen et Romelu Lukaku, qui émargent à 7.5M€ par an.

Les courtisans de Lautaro Martinez sont prévenus



Pour rappel, lors du dernier mercato estival, Martinez avait suscité l’intérêt du FC Barcelone. Son nom était fortement lié aux Blaugrana, mais ces derniers ne se sont cependant jamais vraiment manifestés de manière concrète pour le faire signer. Le prix du joueur, évalué à plus de 100M€, était inabordable pour le board catalan en raison de la situation financière difficile dans laquelle se trouve le club. L’international albiceleste a aussi été annoncé au Real Madrid, ainsi qu’à Manchester City, où il aurait été identifié comme le potentiel successeur de Sergio Aguero.

