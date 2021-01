Inter Milan : Lautaro Martinez aura une clause « anti-Juventus »

Sur le radar du FC Barcelone depuis plusieurs mois, Lautaro Martinez fait fantasmer les plus belles écuries d'Europe. Pas étonnant que le club lombard veuille prolonger sa pépite de 23 ans. En négociation depuis plusieurs semaines avec Martinez, l'Inter Milan compte le prolonger d'une année supplémentaire, mais n'a pas modifié sa clause libératoire, de 111 millions d'euros. Cependant, dans le but de freiner la concurrence en Serie A, les Nerazzurri ont conclu une clause "anti-Juventus" à hauteur de 150 millions. Sous pression à cause des rumeurs, l'international argentin a tenu à exprimer ses impressions dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, il y a quelques jours : "Que les gens parlent de vous et des clubs importants est une belle chose, mais aussi une chose lourde (...) L'été a été fatigant. (...) Mon avocat et le club travaillent. Je suis calme. Je pense à donner à Inter tout ce que j'ai, nous allons trouver un accord."

"Travailler pour gagner avec l'Inter"

Le buteur, qui a rejoint l'effectif d'Antonio Conte lors du mercato estival de 2018, a dépassé la barre des 110 matchs et a inscrit pas moins de 40 buts. Cette saison, l'attaquant argentin affiche des statistiques encore remarquables avec 10 buts et de 5 passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues. Lautaro Martinez ne compte pas s'arrêter là, lui qui pourrait voir son salaire augmenter à hauteur de 7 millions d'euros par saison. Une somme qui le pousse à donner le meilleur de lui dans une ville iconique, comme le souligne le concerné : "Aujourd'hui, je suis à l'Inter et je suis heureux. Je me sens bien ici. Milan est une belle ville."

