Inter Milan - Juventus Turin : Paredes expulsé après le coup de sifflet final pour une bagarre

Le Derby d'Italie a été très chaud entre l'Inter Milan et la Juventus Turin. Hier soir, les Interistes avaient rendez-vous avec les joueurs de la Vieille Dame du côté de Giuseppe Meazza et ce sont bien les visiteurs qui l'ont emporté 1 but à 0 grâce à une réalisation de Filip Kostic à la 23e minute. Alors que la VAR a validé le but, l'Inter a poussé de vives protestations suite à des possibles mains de Rabiot et Vlahovic sur le but. Le match s'est bien évidemment tendu et l'a été jusqu'au coup de sifflet final, voire après puisque Leandro Paredes, milieu de terrain du PSG prêté au club du Piémont, a été expulsé... après le coup de sifflet final.

Paredes se bat et prend un rouge

Entré en fin de match, l'ancien milieu du PSG a réussi à prendre un carton rouge après s'être battu avec Danilo D'Ambrosio au terme de ce match. Averti une première fois dans le temps additionnel pour une faute d'antijeu, Paredes a ensuite pété les plombs en voulant en découdre avec D'Ambrosio deux minutes après le coup de sifflet final. Une bagarre a logiquement éclatée et il a fallu l’intervention de plusieurs joueurs et des membres des staffs pour séparer l'Argentin et l'Italien. Finalement, Paredes a pris un carton rouge et cela pourrait lui valoir très cher...