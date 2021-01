Inter - Juve, une valse à trois temps

Le passé



Dans l'histoire, la Juventus et l'Inter ont déjà eu à se disputer le titre lors de duels au couteau : en 1961, la notion de "derby d'Italie" est née quand Andrea Agnelli, président de la Fédération et de la Juve, a fait rejouer à une journée de la fin un match perdu 2-0 par les Bianconeri alors que leurs supporters avaient envahi la pelouse. L'Inter avait envoyé les jeunes pour protester, perdant la rencontre 9-1 et la Serie A. En 1998, à trois journées du terme, la Juventus de Zinedine Zidane et Alessandro Del Piero bat l'Inter de Ronaldo et Youri Djorkaeff (1-0) et accroît son avance décisive à quatre points.





Le présent



L'Inter, qui a enregistré une série de huit victoires d'affilée en championnat (record de la saison dans les cinq grands pays européens, à égalité avec le PSG), n'a pris qu'un point lors de ses deux derniers matchs, ce qui a relégué les Nerazzuri à trois longueurs de l'AC Milan. Derrière, la Juventus est peut-être en train de lancer son retour en boulet de canon : trois victoires de suite (meilleure série en cours de Serie A), dont une face à Milan qui était le dernier club invaincu sur le Vieux Continent. Une victoire dimanche, et la Juve dépasserait virtuellement l'Inter - un point de retard, mais un match en moins.

[🎞️RESUME] 🇮🇹 Serie A

💥 Un but de Ramsey

💫 Un festival de Dybala

...

➡️ Dans un stade vide, la Juventus s'adjuge le choc face à l'Inter Milan ! 🔥🔥

📈 Les Bianconeri reprennent la tête du championnat et prennent 9 points d'avance sur les Nerazzurrihttps://t.co/1O3EVhhDRR

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 8, 2020





L'avenir



Bien évidemment, ce n'est pas l'Inter - Juve de dimanche soir qui décidera du sort des deux équipes dans la lutte pour le titre. La Juventus, en cas de défaite, devra à nouveau cravacher pour revenir, mais elle en serait encore capable alors que la phase aller n'est même pas terminée. En observant le calendrier, c'est une autre date qui ressort forcément : le match retour aura lieu le 16 mai, pour le compte de la 37eme et avant-dernière journée de Serie A. A ce moment-là, si les deux ennemis sont encore dans la course, ce sera une autre histoire.