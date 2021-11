Ibrahimovic, un an de plus à Milan ?

Bien qu’âgé de 40 ans, et comme il l’avait affirmé récemment, Zlatan Ibrahimovic ne pense pas du tout à la retraite. Cela tombe bien car ses dirigeants de l’AC Milan n’envisagent pas de le libérer. Au contraire, et si l’on se fie à ce que révèle La Gazzetta dello Sport, l’idée des décideurs rossonerri est lui de faire signer un nouveau bail d’un an. Le Suédois pourrait donc continuer avec les vice-champions d’Italie jusqu’en 2023.

Le rendement d’Ibrahimovic n’a pas baissé

Ibrahimovic est arrivé à Milan en janvier 2020, huit ans après son départ du club. Malgré le poids de l’âge et aussi des blessures à répétition, le Suédois a affiché un rendement plutôt séduisant. En 55 matches joués toutes compétitions confondues, il a inscrit 31 buts et offert 9 passes décisives. Il compte environ un geste décisif par match (1 toutes les 94 minutes). Pas si mal pour un quadragénaire. Et c’est aussi ce que doivent se dire les responsables milanais.