Ibrahimovic (Milan) voulait prendre sa retraite

A 39 ans, Zlatan Ibrahimovic dispute actuellement la 22e saison de sa carrière. Le Suédois continue son parcours professionnel, alors que ce n’était pas vraiment son idée de départ. L’ancien parisien vient de révéler qu’il avait sérieusement envisagé de tout arrêter à l’issue de la précédente saison. Il a fini par changer d’avis sur un coup de tête, au grand bonheur des tifosi de l’AC Milan et de son entraineur Stefano Pioli.

Dans un entretien à Sky Sport Italia, il a expliqué comment cela c’était passé en aout dernier : "Pioli m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai répondu: "Non, je ne vais pas continuer. Assez. Ma famille est aussi importante, je suis seul ici, c'est un sacrifice. Pendant six mois, c'est bien, mais je ne veux pas rester une autre année. Pioli m'a dit: "D'accord, je respecte ton choix » (…) Le lendemain, nous avons reparlé: « Non, j'ai décidé de prendre ma retraite. Oubliez le contrat, à cet âge ce n'est pas important. ». Puis quelque chose a changé. Je ne voulais pas avoir de regrets. J'ai appelé Milan et j'ai décidé de continuer".

Ibrahimovic maintient Milan sous pression

Blessé aux ischio-jambiers le mois dernier, Ibrahimovic est actuellement indisponible. Mais, il devrait être de retour à la compétition la semaine prochaine. Il essayera alors d’étirer la forme resplendissante qu’il affiche cette saison (11 buts marqués en 10 matches). Il est ambitieux et veut que son équipe rossonerra le soit aussi. "L'équipe a faim et elle a envie, a-t-il assuré. On va bien. Il ne faut pas avoir de rêves ni d'objectifs, mais jouer un match à la fois. Ou plutôt, j'ai un but. Mais l'équipe doit faire aussi bien que possible, car elle est très jeune. Maintenant, nous ne pouvons pas nous relâcher. Tout le monde ne se souvient que du dernier match ». Un discours ambitieux et qui explique en partie son incroyable longévité.