Ibrahimovic fait une annonce pour son futur

Zlatan Ibrahimovic fait actuellement les beaux jours de l’AC Milan. A 39 ans, le Suédois continue de briller et prendre du plaisir sur les terrains de la Serie A. Mais, le fera-t-il encore la saison prochaine ? La question lui a été directement posée dimanche au cours d’une intervention sur la Rai. Le Suédois a laissé croire que ce n’était pas entre ses mains, mais celui du directeur technique rossonerro. « Si je reste à Milan? Voyons voir, cela dépend de Maldini. S'il le veut, nous sommes là », a-t-il confié. Son contrat expire au terme de l'exercice en cours.

« A Milan, je me sens comme un leader »

Cela fait un peu plus d’un an qu’Ibra est revenu à San Siro. Un choix que l’ancien parisien ne regrette absolument pas, bien au contraire. Et pas uniquement en raison des 27 buts qu’il a pu inscrire durant la période en question. "A Milan, j'ai beaucoup de responsabilités, et je me sens comme un leader. Cette équipe est la seule équipe où je suis enthousiasmé. Je veux donner beaucoup et apprendre beaucoup pour être un guide, parce que quand ils [ses coéquipiers] me regardent, ils attendent quelque chose de moi", a déclaré le Suédois.