Fiorentina : Prandelli justifie le remplacement de Ribéry

Cesare Prandelli, l'entraîneur de la Fiorentina n'avait pas bonne mine, après la gifle reçue par son équipe dimanche sur la pelouse de Naples (6-0). Le technicien italien a présenté ses excuses aux supporters de la Viola, conscient du visage affiché, et des limites de son effectif, sur cette rencontre, alors que son groupe pointe à la quatorzième place de Serie A, avec 5 points d'avance sur le premier relégable, le Torino.





"Nous avons perdu 6-0 sans recevoir de carton jaune, et cela me fait réfléchir", a déclaré Prandelli au micro de DAZN. "Nous avons concédé six buts sur six tirs cadrés, c'est difficile de commenter cela. Je m'excuse auprès de nos fans, cela ne s'était jamais produit dans ma carrière, il faut réagir et ne pas parler. Quand tu perds, tu dois avoir une réaction physique et forte. Nous l'avons eu au début, mais plus tard en première mi-temps, nous avons trop concédé. J'ai vu de bonnes choses, mais nous devons comprendre notre position au classement. Notre réaction doit être forte. Tout le monde doit aider lors de la phase défensive", a jugé l'ancien sélectionneur de l'Italie, finaliste de l'Euro en 2012.

"C'est une situation qu'il faut soigneusement évaluer"



Franck Ribéry revenait d'une blessure et a été titulaire lors de la déroute. Il avait été touché au niveau du genou droit face à la Lazio Rome, le 6 janvier dernier, et n'a rien pu faire pour empêcher l'humiliation vécue. Contre Naples, alors que son équipe était menée largement (4-0), il a été remplacé à la mi-temps par son coach, qui a logiquement dû expliquer son choix. "À mon avis, c'est un champion, mais souvent quand il s'arrête, je ne comprends pas pourquoi. J'avais peur qu'il ait un problème… ce n'est pas bon, c'est une situation qu'il faut soigneusement évaluer", a-t-il indiqué. Désormais âgé de 37 ans, l'ancien joueur du Bayern Munich semble accuser le coup au niveau physique, d'autant plus que son jeu nécessite une grande explosivité. La Fiorentina aura bien besoin d'une bonne version de Ribéry si elle veut poursuivre sa route en Serie A et éviter une possible descente en Serie B...