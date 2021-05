Miralem Pjanic, le milieu de terrain du FC Barcelone, n'a pas vécu une très belle saison en Catalogne. Peu utilisé par Ronald Koeman, l'ancien Lyonnais reste à l'affût du mercato au Barça et dans son ancien club, la Juventus Turin. Le Bosniaque de 31 ans, actuellement en vacances avant de disputer l'Euro 2020, attendrait d'en savoir plus sur l'avenir de Koeman.

Pjanic, sous contrat jusqu'en 2024

Comme l'informe Mundo Deportivo, Pjanic ne continuera pas au Barça si le technicien néerlandais reste à la tête des Blaugranas. Le Bosniaque respecte les décisions de l'entraîneur néerlandais mais demandera à partir car il ne veut pas passer une autre année à jouer sur le banc, alors que les arrivées de Memphis Depay et de Georginio Wijnaldum se précisent.



De plus, La Gazzetta dello Sport informe que le milieu de terrain serait en contact avec Massimiliano Allegri, tout juste de retour sur le banc de la Juventus. Le manager transalpin aimerait beaucoup ramener son ancien maître à jouer chez les Bianconeri, en manque de milieux de terrain.