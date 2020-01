Dybala reconnait avoir été proche de quitter la Juventus

Paulo Dybala (26 ans) fait actuellement les beaux jours de la Juventus. Et l’idylle est bien partie pour durer pendant encore quelques années vu que « La Joya » est sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en 2022. Pourtant, tout a failli s’arrêter lors de l’été 2019. Au sortir d’une saison relativement frustrante, l’international argentin a été approché par Tottenham. Et, dans une récente interview accordée au Guardian, il a avoué s’être posé beaucoup de questions avant de finalement décliner l’offre des Spurs. « J'étais sur le point de partir. Le club l’envisageait, je le savais. Jusqu'à la dernière minute, nous attendions, a-t-il confié. Il me reste deux ans sur mon contrat. Ce n'est pas une courte période mais ce n'est pas non plus long. »

Dybala remercie Sarri pour son aide

Dybala, qui a marqué 11 buts en 26 rencontres cette saison, ne sait pas de quoi l’avenir sera fait. Il donne sa priorité à la Vieille Dame, mais affirme que c’est à ses responsables de faire un choix et lui manifester leur confiance. Ou pas. « Nous verrons quels sont les plans de la Juventus, s'ils pensent que je pourrais partir lors du prochain mercato estival ou s'ils veulent que je reste, a-t-il tonné. C'est une décision que le club doit prendre. C'est difficile à savoir car les choses évoluent tout le temps. Mais je suis ici, dans un club qui m'a bien traité. Je suis heureux, à l’aise. L'arrivée de Maurizio Sarri m'a aidé. Il voulait que je reste, ce qui m'a donné de la force quand on ne savait pas ce qui allait se passer. . Je savais qu'il pouvait m'apprendre beaucoup de choses, m'aider à faire ressortir le meilleur de moi-même. »