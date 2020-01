Des banderoles contre Sarri à San Paolo lors de Naples - Juventus

Deux ans après l’avoir quitté, Maurizio Sarri effectue son come-back à Naples. Mais ça sera en tant qu’adversaire. Avec sa Juventus, il défie l’équipe de Gennaro Gattuso en clôture de la 21e levée de la Serie A. L’expérimenté technicien a donné beaucoup de bonheur aux fidèles de San Paolo lors des trois saisons passées dans le sud de l’Italie. Cependant, ce n’est pas vraiment ce que les tifosi des Partenopei ont choisi de garder en mémoire.



Les Napolitains n’ont pas du tout pardonné à leur ancien coach le fait de s’être engagé en faveur du rival honni. Ils lui en tiennent rigueur et ils ont la ferme intention de le lui faire savoir. Au cours de ce choc de nombreuses banderoles insultantes vont ainsi être affichées dans le stade et en particulier du côté de la Curva A. La tribune qui regroupe les Ultras du club. Ces derniers jours, plusieurs de ces affiches ont déjà fuité sur la toile. Sur la plus véhémente d’entre elles, on peut notamment lire : «Sarri, bossu bâtard, sur la Juve tu as dit beaucoup de choses mais ensuite tu as baissé ton pantalon ». Le technicien de la Vieille Dame ferait mieux de garder le regard uniquement sur le terrain, ce dimanche soir.