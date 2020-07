Cutrone, l'espoir déchu

Patrick Cutrone Q&A 🎙️

En deux ans, et même encore moins que ça, Patrick Cutrone est retombé dans l'oubli. En 2017-2018, les statistiques autour de sa formidable précocité se multipliaient : comparé à Filippo Inzaghi, il était le(20 ans et 137 jours) à inscrire, après Gianni Rivera en 1961-62 et Alexandre Pato en 2008-09. C'était aussi le, après Kylian Mbappé. Cutrone, symbole de l'école milanaise, avait aussi marqué six fois en Ligue Europa. Il avait même fêté sa première (et unique) sélection avec la Squadra Azzurra.Mais tout s'est ensuite délité pour le vice-champion d'Europe U19 (en 2016, défaite face à la France). Pourtant confirmé la saison passée, avec 34 matchs - contre 28 en 2017-2018 -, il n'a marqué que trois fois, soit un rapport. La stratégie opaque du club a conduit à un transfert quasiment immédiat vers Wolverhampton, où Cutrone s'est perdu dans la foulée : neuf matchs et trois titularisations pour un petit but, et le voilà de retour au pays. A la Fiorentina, il joue plus, même s'il continue assez régulièrement de sortir du banc avec cinq titularisations en neuf matchs de championnat. Mais toujours pas un but.Atteint par le coronavirus au mois de mars, le jeune attaquant assurait début juin en être totalement remis (pour l'AFP) : « Je me sentais assez faible, mais après deux semaines ça a commencé à passer. Je n'ai eu aucun problème respiratoire, désormais je me sens bien. Même sur le terrain, je me sens bien. » Muet en Serie A depuis le 2 décembre 2018 et un but avec Milan face à Parme, Cutrone reste ainsi sur. Le retour en pleine forme de Franck Ribéry, s'il lui vole forcément une place sur le terrain, peut aussi être de nature à le relancer en profitant des espaces créés par son aîné de quinze ans.