Cristiano Ronaldo, "on aurait dit un joueur NBA !"

e but de la saison en championnat, a encore fait très fort mercredi soir à Gênes. "Je ne le savais pas, a-t-il ensuite réagi au micro de la Sky, lorsqu’on lui a communiqué ces chiffres impressionnants. Mais je suis avant tout satisfait du résultat. Parce que c’était un match très difficile, la Sampdoria a bien joué. C’est l’équipe toute entière qui a eu la bonne attitude. C’était un beau but et je suis heureux d’avoir pu aider". Stratosphérique. En s’envolant à 2,56 mètres, avec une détente sèche de 71 centimètres , pour reprendre de la tête un centre d’Alex Sandro et donner ainsi la victoire à la Juventus, qui a repris la tête de la Serie A contre la Sampdoria (2-1), Cristiano Ronaldo, auteur de son 10but de la saison en championnat, a encore fait très fort mercredi soir à Gênes. "Je ne le savais pas, a-t-il ensuite réagi au micro de la Sky, lorsqu’on lui a communiqué ces chiffres impressionnants. Mais je suis avant tout satisfait du résultat. Parce que c’était un match très difficile, la Sampdoria a bien joué. C’est l’équipe toute entière qui a eu la bonne attitude. C’était un beau but et je suis heureux d’avoir pu aider".

Ronaldo, quel but !

"On avait l’impression qu’il restait dans l’air indéfiniment" Claudio Ranieri



Ce nouvel exploit de celui qui était "seulement" monté à 2,30 mètres pour sa fameuse bicyclette contre son club actuel en avril 2018, ce sont encore les autres qui en parlent le mieux. A l’image de l’entraîneur turinois Maurizio Sarri, qui avait finalement décidé de reconduire son trident offensif, en associant à nouveau le Portugais à Higuain et Dybala, auteur du premier but, lui aussi splendide. "On avait l’impression qu’il restait dans l’air indéfiniment", a-t-il apprécié en évoquant le saut incroyable de CR7. "Quand tes adversaires marquent deux buts comme ça, tu peux juste leur serrer la main et leur dire bravo. Et Ronaldo, on aurait dit un joueur NBA ! Il est resté en l’air une heure et demie !", a enchaîné Claudio Ranieri.



Une nouvelle preuve que le quintuple Ballon d’Or, qui a marqué au moins un but lors de ses cinq derniers matches, est revenu au top physiquement ? "Pendant un mois, j’ai eu des problèmes au genou. Mais c’est terminé, et je me sens bien, a reconnu l’intéressé. Ce que je veux, c’est aider la Juve à gagner des matches et des titres." Ce qu’il aura l’occasion de faire dimanche, à Riyad (Arabie Saoudite), pour la Supercoupe d’Italie contre la Lazio. Une formation romaine victorieuse des Turinois il y a deux semaines en championnat (3-1). "La Lazio a une excellente équipe, mais on est confiants. Ce sera du 50-50", annonce Ronaldo.

Sarri : "Dybala et Ronaldo ont marqué deux buts incroyables"