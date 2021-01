Coupe d'Italie : Mandzukic incertain pour l'Inter Milan

Pioli vise la victoire finale en Coupe d'Italie



"C’est une compétition différente qui nous tient vraiment à cœur, mais le championnat est une autre histoire, le prochain derby aura lieu le mois prochain, avec d’autres matchs importants avant. C’est un quart de finale important, il faut y faire face de la meilleure façon. La Coupe d'Italie est une compétition qui nous tient à cœur et que nous souhaitons gagner, car à la fin, toutes les grandes équipes du championnat se retrouvent dans ces positions", a-t-il expliqué. En ce qui concerne les blessures, Pioli a donné quelques nouvelles. Privé d’Ismaël Bennancer - qui sera de retour samedi à Bologne - Pioli a assuré que "Calhanoglu n'est toujours pas prêt et nous avons eu des problèmes avec Mandzukic, Tonali et Kalulu et nous devrons attendre demain pour voir s'ils seront disponibles". Face à l'Atalanta, Mandzukic avait effectué ses grands débuts pour le Milan, en disputant un peu plus de 20 minutes de jeu, à partir de la 70ème.



Battu sèchement par l'Atalanta Bergame, dimanche à San Siro (0-3), l'AC Milan n'aura pas eu le temps de penser à son revers.. Cette rencontre - qui sera disputée sur un match sec - est évidemment attendue. Au micro de Milan TV, le technicien italien a affirmé ses ambitions pour le match, alors que l'Inter se situe à deux points du Milan, leader, en championnat.