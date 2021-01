Coupe d'Italie : L'Inter se qualifie pour les quarts grâce à Lukaku

Ranocchia et Kolarov

Lukaku, une persistance récompensée

Kouamé

Dauphin de l'AC Milan en Serie A, l'Inter Milan avait visiblement l'esprit tourné vers son choc contre la Juventus Turin, dimanche en championnat (20h45). Au coup d'envoi de ce huitième de finale de coupe d'Italie sur la pelouse de la Fiorentina - privée de Franck Ribéry toujours blessé et en tribunes - Antonio Conte alignait de nombreux seconds couteaux avec notamment les présences en défense dedans un schéma classique du technicien italien, le 3-5-2 animé devant par un duo composé de Lautaro Martinez et Alexis Sanchez. Il a fallu attendre la 40ème minute pour voir le premier but d'une rencontre équilibrée globalement, œuvre d'Arturo Vidal sur penalty.Bousculée en première période, comme en témoigne la statistique d'un seul tir, la Fiorentina s'est montrée capable de réagir, égalisant grâce à un but superbe ded'une frappe superbe dirigée dans la lucarne d'Handanovic après un cafouillage infini dans la surface de réparation (56ème). Les deux équipes ont été contraintes de se diriger vers les prolongations au terme du temps réglementaire. Une tête de Lukaku a été détournée par le gardien de la Viola (115ème) mais quatre minutes plus tard, l'attaquant a su, encore de la tête, marquer le but de la qualification. Ainsi, l'Inter Milan défiera l'AC Milan dans un quart de finale de la Coupe d'Italie.