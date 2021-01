Coupe d'Italie : L'Atalanta écarte la Lazio Rome

Zapata a raté un penalty pour l'Atalanta



SEEEE SEEEE SEEEEEEEEMIFINALE!!! 🤩

SEEEEMI-FINAAAAALS!!! YES YES YES!!! 😍@Plus500 #AtalantaLazio #CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/FHfRmXRFzF

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 27, 2021

Cette victoire pourrait bien compter dans une saison si particulière. En tout cas, l'Atalanta Bergame a su user de son courage, ce mercredi soir, pour se défaire de la Lazio Rome, en quarts de finale de la Coupe d'Italie. Cet accomplissement a été réalisé en infériorité numérique pour les joueurs dirigés par Gian Piero Gasperini. En effet, la DEA a été forcée de composer sans José Luis Palomino, expulsé à la 53ème minute de jeu. Alors que les deux équipes se retrouveront de nouveau, dès dimanche en Serie A, la rencontre a été marquée par des rotations des deux côtés.Djimsiti a ouvert la marque pour l'Atalanta dès la 7ème minute, avant que Muriqi n'égalise, 10 minutes plus tard. Lors de la 34ème minute, la Lazio Rome a pris l'avantage grâce à une réalisation inscrite par Acerbi mais cela n'a pas duré longtemps. En effet, trois minutes plus tard, Malinovskyi a remis les compteurs à égalité dans une première période très rythmée. Le second acte a débuté avec l'expulsion de Palomino, défenseur central de l'Atalanta, mais ce fait de jeu n'a pas freiné la DEA, mieux encore car l'équipe de Gasperini a marqué en infériorité numérique à la 57ème, grâce à un tir de Miranchuk. Dominée par la suite, de façon logique, l'Atalanta a également raté un penalty quand Duvan Zapata a vu son tir arrêté par Pepe Reina.Peu importe, l'Atalanta s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Italie en évoluant à dix durant plus de 30 minutes. Elle affrontera le vainqueur de la rencontre entre Naples et Spezia, prévue jeudi soir.