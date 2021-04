Comment Seko Fofana a snobé l’Atalanta pour Lens

Sa saison remarquable avec le RC Lens lui a valu une nomination pour le Prix Marc-Vivien Foé, remis chaque année par RFI et France 24 au meilleur joueur africain de Ligue 1. Auteur de 2 buts et 4 passes décisives en 25 matchs avec les Sang et Or, Seko Fofana ne regrette pas d'avoir choisi de rejoindre l'été dernier le promu en Ligue 1 contre la somme de 10 millions d'euros. Un choix qui avait alors étonné ceux qui suivaient le transfuge de l'Udinese, que des clubs plus ambitieux convoitaient à l'époque.

L'international ivoirien aurait même pu goûter à la plus prestigieuse des compétitions européennes. « J’aurais pu avoir l’opportunité de jouer la Ligue des Champions puisque l’Atalanta m’avait fait une offre. C’est vrai que c’est une équipe magnifique mais je n’ai pas eu peur de dire non parce que je voulais rejoindre ce projet [lensois] », a confié Seko Fofana à France Football.

Mais l'ancien Bastiais est depuis passé à autre chose. Après un début de saison un rien poussif, le joueur formé à Manchester City a vite donné la pleine mesure de son abattage physique dans l'entrejeu lensois. L'avenir ? Celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 en parlera plus tard. « Mon objectif, c’est de monter en puissance. Je suis très bien aujourd’hui. Si l’opportunité doit se représenter, on verra. Je sais que j’ai les qualités pour jouer plus haut. » Chaque chose en son temps.