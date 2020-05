Comment Mourinho avait convaincu Eto'o de le rejoindre à l'Inter

Samuel Eto'o n'a passé qu'une saison sous les ordres de José Mourinho : la saison du mémorable triplé de l'Inter Milan en 2010. L'ancien attaquant du Barça a révélé comment le Special One s'y est pris pour le convaincre de poser ses valises en Lombardie : "Mourinho m'a convaincu de manière très simple", a confié Eto'o dans les pages de la Gazzetta dello Sport. "Il m'a envoyé une photo du maillot n° 9 de l'Inter et m'a écrit: 'Il est à toi, il t'attend' ''. Eto'o dévoile aussi qu'il a reçu une autre invitation de la part d'un joueur de l'Inter.

Eto'o compare Mourinho et Guardiola

"[Marco] Materazzi m'a alors envoyé un message disant: 'Si tu viens à l'Inter, nous gagnerons tout'. Je n'avais pas son numéro dans mes contacts, alors j'ai demandé à [Demetrio] Albertini si c'était le sien. Une telle chose ne m'est jamais arrivée de toute ma carrière et ce message a eu beaucoup de poids dans ma décision'', a ajouté le Camerounais, convié à comparer José Mourinho et Pep Guardiola. "Le seul point commun entre ces deux entraîneurs est leur désir de gagner'', a-t-il déclaré. "Ce sont des personnalités complètement différentes et avec une vision différente du football."