Après de nombreuses rumeurs l'hiver dernier, Olivier Giroud devrait bien rejoindre l'Inter Milan. C'est ce qu'indique La Gazzetta dello Sport dans ses colonnes ce mercredi. Le contrat du champion du monde français à Chelsea expire au terme de la saison actuelle - une échéance difficile à situer avec le contexte de la pandémie du coronavirus. "Ma priorité se portait sur l'Inter, avait expliqué l'avant-centre dans des propos accordés à Téléfoot. J'ai tout fait pour partir, mais Chelsea n'a pas voulu parce que la condition sine qua non à mon départ était d'avoir un remplaçant".

Un timing idéal pour assurer sa participation à l'Euro

Malgré une amélioration de sa situation personnelle à Chelsea avant l'interruption du football, Olivier Giroud va donc ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière, à un an de l'Euro, et minimiser les risques cette fois-ci. Le quotidien italien précise que l'avant-centre français devrait parapher un contrat portant sur deux saisons plus une année supplémentaire en option. Ses conditions salariales devraient également être revues à la baisse.