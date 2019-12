Carlo Ancelotti (Naples) licencié juste après la qualification de son équipe

La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

L'amitié, l'estime et le respect entre le club, son président et Carlo Ancelotti restent intacts». Le communiqué du Napoli est tombé comme un couperet quelques instants seulement après la qualification de Naples pour les 8es de finale de la Ligue des champions à la faveur de son large succès face à Genk (4-0). La presse italienne annonce que Gennarro Gattuso devrait remplacer l'ancien coach du PSG sur le banc des Partenopei. Ancelotti paie les récentes prestations indigentes de son équipe en Serie A et surtout l'affaire de la mutinerie qui avait secoué l'institution campanienne il y a de cela quelques semaines.