La Juventus connait un début de saison catastrophique, indigne de son statut. En championnat, elle n’a gagné que deux de ses six premiers matches. Et elle a entamé son parcours en Ligue des Champions par deux défaites d’affilée. Des résultats calamiteux et qui ont logiquement fragilisé Massimiliano Allegri. Les tifosi bianconeri appellent au limogeage du technicien toscan.

« Cette Juventus n’est pas assez bonne »

Allegri se trouve donc sur un siège éjectable. Pourtant, l'ancien entraîneur de la Juventus, Fabio Capello, estime qu’il n’est pas le premier responsable de cette série négative. Pour lui, l'équipe actuelle n'est pas assez bonne et donc pas armée pour concourir dans les plus grandes compétitions.



Après la défaite en Ligue des champions contre Benfica mercredi soir (1-2), Capello a déclaré : "Lors de son premier passage à Turin, Allegri avait un autre type d'équipe. Aujourd’hui, il n'arrive pas à trouver la clé avec cette formation. Ce qui avait été pensé au début de la saison ne peut pas être mis en pratique sur le terrain".

Précédent Comment Olivier Giroud a brisé la malédiction du n Lire Suivant