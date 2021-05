. Le jeune défenseur de Bologne est entré en jeu mercredi contre le Genoa en match comptant pour la 36eme journée de championnat.Il devance Pietro Pellegri et Amedeo Amadei (tous les deux âgés de 15 ans, 9 mois et 5 jours). Défenseur très vif et rapide, Wisdom Amey est né de parents togolais à Bassano del Grappa, dans le nord de l’Italie.De quoi avoir un œil sur lui dans les prochaines années. Et avec un Bologne assuré de rester en Serie A cette saison, nul doute que le coach Sinisa Mihajlovic lui offre encore quelques minutes lors des deux prochaines journées de l’exercice.