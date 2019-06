AS Rome: Totti va faire ses adieux à son club de toujours

Francesco Totti et l'AS Rome, c'est bientôt fini. Alors qu'il devait devenir le nouveau directeur sportif du club de la louve, il n'en sera finalement rien. L'ancien capitaine et symbole de la Roma va donner une conférence de presse ce lundi à 14 heures afin de confirmer qu'il quitte bel et bien son club de toujours. Il devrait au passage livrer les raisons de ce divorce si douloureux pour lui. Adoré par les supporters, il n'a pas encore, malgré de nombreuses propositions, donné de pistes quant à son futur.