Indésirable du côté de Thomas Tuchel, l'attaquant anglais de 23 ans Tammy Abraham était le meilleur buteur de Chelsea avec 12 réalisations marquées dans toutes les compétitions la saison dernière, mais a trouvé les opportunités en équipe première limitées après l'arrivée de Tuchel en janvier dernier. Lauréat de la Ligue des champions, Chelsea a fait revenir Romelu Lukaku pour un transfert record de plus de 100 millions d'euros depuis l'Inter Milan jeudi. De quoi cordialement inviter Abraham à partir.

"Aider la Roma à gagner"



Chelsea a une option de rachat sur Abraham, qui peut être déclenchée à l'été 2023, alors que l'attaquant anglais portera le maillot n°9 à Rome. "Vous pouvez sentir quand un club vous veut vraiment - et la Roma a immédiatement manifesté son intérêt", a déclaré Abraham. "La Roma est un club qui mérite de se battre pour des titres et des trophées. J'ai eu l'expérience de remporter des trophées majeurs et je veux être à nouveau dans ces compétitions, donc je veux aider cette équipe à atteindre cet objectif et à atteindre ce niveau".