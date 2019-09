AS Rome: Smalling se verrait bien rester

Arrivé cet été du côté de l'AS Rome, Chris Smalling se sent visiblement bien dans la capitale italienne et ne serait pas contre un transfert définitif à la fin de la saison.

L'international anglais, barré du côté de Manchester United par l'arrivée de Harry Maguire, avait choisi l'exil, sous forme de prêt, dans un club en quête de renouveau. A 29 ans, Smalling compte bien apporter toute son expérience à l'arrière garde romaine.

"Si j'ai la chance de réussir ici, et si l'aventure se prolonge, je serais ravi, a ainsi déclaré Smalling à l'Irish Mirror. Je peux définitivement envisager un futur à plus long terme en Italie." Reste à voir si le joueur tiendra la distance, lui qui a toujours eu tendance à alterner le bon et le mauvais tout au long de sa carrière.