AS Rome : Mourinho veut offrir des titres au club

Pour José Mourinho, le retour en Italie se passe de belle manière. Ancien entraîneur de l'Inter Milan, équipe avec laquelle il a remporté un triplé en 2009-2010 (Ligue des Champions, Serie A, Coupe d'Italie), le technicien est depuis cet été le coach de l'AS Rome. Quatrième au classement de Serie A après les sept journées disputées, le club de la capitale italienne nourrit de hautes ambitions en cet exercice 2021-2022 et Mourinho est entré dans les détails de ses désirs lors d'un entretien accordé à le version italienne de Esquire.

"L'amour pour la Roma va au-delà des trophées"



Son analyse au sujet de sa profession a été modifiée par le temps : "J'aurai le temps de regarder mes trophées quand je prendrai ma retraite, mais maintenant je ne veux penser qu'au prochain match. Je me sens plus comme un entraîneur maintenant qu'il y a 10 ou même 20 ans", a-t-il expliqué, lui qui est passé par les bancs les plus prestigieux, comme ceux du Real Madrid (2010-2013) ou encore de Manchester United (2016-2018).





Alors que la Roma n'a remporté aucun trophée depuis la Coupe d'Italie en 2007-2008, Mourinho s'est montré au fait de cette réalité qu'il aspire à modifier du mieux possible. "Je donnerais des titres à la Roma, car un club vit avec des titres et ils alimentent la passion des fans. J'ai tout de suite réalisé que l'amour pour la Roma ici va au-delà des trophées, c'est une passion éternelle, c'est dans le sang et c'est familial. Cependant, la victoire est ce qui manque et nous construisons un projet pour y arriver. Si ils arrivent (les titres, ndlr) avec moi à la tête de l'équipe, parfait, sinon ce sera merveilleux de savoir que j'ai contribué à la construction de cet avenir, qui est le rêve de tout le monde", a glissé le natif de Setubal. Prochain rendez-vous dans cette optique, un déplacement sur la pelouse de l'Allianz Stadium afin d'y défier la Juventus Turin, le 17 octobre.