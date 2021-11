En raison d’une succession de mauvais résultats, dont un humiliant 1-6 en Ligue de Conférence face à Bodo Glimt, José Mourinho fait actuellement face à une forte pression du côté de Rome. Mais, en même temps, The Special One peut aussi compter sur quelques soutiens précieux. Dont celui de l’ancien capitaine de l’équipe, Daniele De Rossi.

Mourinho a la confiance des anciens



De Rossi a exhorté la direction giallorossa à soutenir son entraîneur. "Les Romains seront satisfaits à la fin de la saison s'ils se gardent de pousser Mourinho dehors, a déclaré l’un des emblèmes du club à la presse transalpine. C'est l'un des entraîneurs les plus forts du moment. Si on oublie le côté esthétique du football, le Special One est l'un des cinq-six entraîneurs les plus puissants de tous les temps ».



Tout en lui apportant son soutien, De Rossi a reconnu qu’il ne voudrait pas être à la place de Mourinho aujourd'hui : « J'ai la Roma dans mon cœur, mais il vaut mieux regarder de l'extérieur en ce moment, et ne pas être dans la situation de Mourinho ». C’est vrai qu’en tant qu’adjoint de Roberto Mancini au sein de la sélection transalpine, De Rossi a d’autres chats à fouetter en ce moment.