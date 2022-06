AS Rome : Mourinho de retour au Camp Nou pour défier le Barça

Des sentiments contrastés pour Mourinho au Camp Nou



Il va sans doute compter les jours avant les retrouvailles.. Ce sera à l'occasion du trophée Joan Gamper, et l'opposition prévue entre l'AS Rome et le club catalan. Vainqueur de la Ligue Europa Conférence avec l'AS Rome le 25 mai dernier, le technicien portugais n'a plus refoulé ce terrain depuis 2013, une époque marquée par la rivalité très importante entre "son" Real Madrid et le FC Barcelone.Ancien adjoint de Louis van Gaal à Barcelone entre 1996 et 2000,. En conférence de presse, il avait refusé de définir cet échec comme une "humiliation", même si il s'était montré conscient de l'écart de niveau entre un Barça bien formé, et une équipe du Real Madrid au début de sa construction afin de minimiser l'hégémonie des joueurs de Pep Guardiola. "C’est une défaite facile à digérer car nous n’avons eu aucune possibilité de l’emporter. Ce n’est pas de ces défaites dues à l’arbitrage, à une erreur ou à la malchance", avait-il commenté. Ce même terrain du Camp Nou avait été le théâtre d'une joie très intense pour Mourinho quand, en avril 2010, l'Inter du 'Special One' s'était qualifiée en finale de la C1 (remportée contre le Bayern). En demi-finale, la formation intériste avait éliminé le Barça de Guardiola (3-1 ; 1-0), ce qui avait occasionné une course folle de Mourinho, doigt levé vers ses supporters.. Comme l'an passé, une opposition entre les sections féminines (17h30) sera également organisée, le 6 août, avant la rencontre entre le FC Barcelone et l'AS Rome (21 heures). Une semaine plus tard, le 13 août, le Barça et l'AS Rome reprendront le chemin de leurs championnats respectifs.