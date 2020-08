AS Roma : Capello élogieux envers Zaniolo

Nicolo Zaniolo revient d'une longue traversée du désert. Le milieu de terrain créatif vient d'avoir 21 ans le mois dernier et a connu son premier vrai départ depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou, survenue le 12 janvier dernier avec l'AS Roma face à la Juventus Turin. C'est face à cette même Vieille Dame, déjà sacrée championne d'Italie pour la neuvième fois consécutive que Zaniolo a démontré, encore, l'étendue de son talent, lors de la victoire 3-1, samedi soir en Serie A pour l'ultime journée de la saison. Fabio Capello, ancien entraîneur du club et sacré en 2001, n'a pas de doute sur le potentiel du joueur.

La Roma ne veut pas vendre Zaniolo





Il est allé jusqu'à le comparer à Kaka, le Brésilien passé sous le maillot de l'AC Milan et Ballon d'Or en 2007."Ce talent romain a le physique, une puissance et un rythme extraordinaires, mélangés à de la qualité. Il a le potentiel non seulement de remporter le Soulier d'Or à l'avenir, mais quelque chose de plus.



Kaka n’avait pas la même force que Zaniolo, car il était plus technique et s’exprimait mieux dans le dernier tiers. Je suis amoureux de Zaniolo, car il a tout ce que requiert le haut niveau : puissance, qualité et rythme. Il y a des joueurs avec beaucoup de potentiel, mais pas comme lui", a déclaré le technicien de 74 ans à Sky Sport Italia, avant de conclure : "Je ne vois pas d’autres jeunes joueurs aussi bons que Zaniolo en ce moment. Donc oui, je pense qu’il a le potentiel pour devenir un vainqueur du Ballon d’Or."





Auteur de six buts et deux passes décisives en 26 matches disputés dans une saison de Serie A tronquée pour lui, Zaniolo a été annoncé comme une cible pour plusieurs clubs, notamment la Juventus Turin, l'Inter Milan et Tottenham. Paulo Fonseca, le coach de la Roma, a déjà assuré qu'il ne voulait pas vendre le joueur, considérant qu'il était l'avenir du club, au même titre que Lorenzo Pellegrini.