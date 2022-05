AC Milan : Zlatan Ibrahimovic opéré du genou et absent "7 à 8 mois"

May 25, 2022 15:53 Zlatan Ibrahimovic a été opéré du genou gauche et sera absent durant "sept à huit mois", a annoncé mercredi son club l'AC Milan, alors que l'attaquant suédois âgé de 40 ans n'a pas encore annoncé s'il arrêtait ou non le football.