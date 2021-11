AC Milan : Theo Hernandez prochainement prolongé

Un salaire plus que sensiblement amélioré



Hernandez, Bennacer, Leao: il Milan lavora sui rinnovi. Stipendio triplicato? https://t.co/RjX9BGaZf8

La France l’a découvert il y a un peu plus d’un mois. Titularisé par Didier Deschamps contre la Belgique en Ligue des Nations, Theo Hernandez a brillé lors de sa première apparition sous le maillot de l’équipe de France et depuis, il a confirmé. Au sein d’un nouveau schéma en 3-4-1-2 ou 3-4-3 mis en place par le sélectionneur national, le défenseur de l’AC Milan a fait parler sa vitesse et son talent comme piston gauche.Buteur et passeur décisif, le jeune homme de 24 ans est l’un des grands gagnants du nouveau système (un but et trois passes décisives en quatre sélections). Après la Belgique et l’Espagne en octobre, Theo Hernandez a encore marqué des points face au Kazakhstan (8-0) samedi dernier avant de laisser sa place à Lucas Digne, nettement moins convaincant en Finlande (2-0), mardi. La France a appris à le connaître, mais l’Italie, elle, l’apprécie déjà depuis deux ans et demi quasiment.Le frère de Lucas arpente le côté gauche de l’AC Milan, qui évolue avec une défense à quatre, avec réussite. Même s’il peut encore beaucoup progresser défensivement, l’ex-joueur du Real Madrid fait parler ses qualités offensives depuis de nombreux mois. Après 6 buts lors de sa première saison, il avait fait trembler les filets à 7 reprises la saison dernière. L’an passé, il avait aussi délivré 5 passes décisives en Serie A (3 en 2019-20). Cette saison, le Français affiche un but et trois offrandes après 12 journées de championnat avec le Milan qui occupe la tête du classement avec Naples.Bref, Theo Hernandez carbure et le Milan est très content de le compter dans son effectif. Le club lombard est si satisfait qu’il est prêt à le prolonger durablement. Annoncé régulièrement dans le viseur du Paris-SG, le défenseur français, sous contrat jusqu’en 2024, devrait bientôt étendre son bail selon La Gazzetta dello Sport. Hernandez, qui perçoit 1,5 million d’euros par an aujourd’hui, devrait également plus que tripler ses émoluments en passant à 4 M€ annuels. Le Français et le Milan seraient proches d’un accord d’après le célèbre quotidien sportif italien.