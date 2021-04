Après avoir affiché un bilan immaculé en restant invaincu lors des 18 premières levées de Serie A, le Milan de Stefano Pioli vient de concéder son sixième revers sur les 15 journées suivantes et a abandonné depuis longtemps son statut de favori pour remporter le titre de Serie A. La faute à des résultats peu roboratifs depuis le début de l'année.

"Montrer qu'on est une équipe forte"



Illustration avec le dernier résultat du club lombard, lundi soir, sur le pré de la Lazio Rome (3-0). Largement défaits, les hommes de Pioli végètent désormais la 5e place du classement et pourraient rater la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. "On doit montrer qu'on est une équipe forte. On doit bien finir parce qu'on ne veut pas terminer sur une désillusion. Il faut travailler sur l'aspect tactique et mental. J'attends une réaction importante de l'équipe", a tonné le coach italien en conférence de presse, après la débâcle. Milan défie Benevento, l'actuel 18e du classement, samedi prochain.