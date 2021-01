AC Milan : Mandzukic confiant pour son duo avec Ibrahimovic

C’est un club historique qui répond pleinement à mes ambitions. Nous savons tous ce que représente Milan", a-t-il précisé, visiblement impatient d'évoluer aux côtés de Zlatan Ibrahimovic, auteur de 12 buts en 8 matchs de Serie A et

"Je me suis beaucoup entraîné récemment et mes proches savent combien d’efforts je fais pour être prêt à me battre pour des trophées, alors Milan n’a pas besoin de se soucier de ma condition physique., a-t-il précisé, visiblement impatient d'évoluer aux côtés de Zlatan Ibrahimovic, auteur de 12 buts en 8 matchs de Serie A et qui a validé le transfert du joueur

Ibrahimovic, "toujours une bête sur le terrain"



🗣️ "I'll try to defend these colours in every game" @MarioMandzukic9's first thoughts in Rossonero 🔴⚫

L'intervista del nostro nuovo numero 9️⃣



— AC Milan (@acmilan) January 19, 2021

"Je suis les progrès de Zlatan depuis que je suis très jeune et je suis heureux d’être enfin dans la même équipe que lui. Nous avons tous les deux soif de succès. Il est toujours une bête sur le terrain et je vais essayer d’être le même. Je pense que nous réussirons très bien ensemble", a expliqué Mandzukic. L'AC Milan, qui possède trois points de plus que l'Inter au sommet de la Serie A, ne devrait pas être opposé à l'idée.



L'AC Milan, leader de Serie A, s'est renforcé ce mardi avec l'arrivée dans ses rangs d'un ancien élément de la Juventus Turin notamment (de 2015 à 2019 dans les rangs de la Vieille Dame), Mario Mandzukic. Le finaliste de la Coupe du monde 2018 s'est engagé jusqu'au terme de la saison en faveur du club lombard et avait résilié son contrat avec Al-Duhail en juillet dernier. Dans une interview accordée à Milan TV, la chaîne du club, il a affirmé certaines de ses ambitions, et elle sont élevées.