Les anciens coéquipiers du Real Madrid, James Rodriguez et Isco, sont des cibles potentielles de transfert pour l'AC Milan, car le club italien les aurait placés sur son radar. Malgré leur style similaire, les deux hommes ont même joué ensemble sous l'égide de Zinedine Zidane au Real Madrid, qui les a ensuite mis au ban. Selon des informations en Italie relayées par Marca, les Rossoneri sont à la recherche d'un joueur pour combler le vide de Hakan Calhanoglu, après son transfert à l'Inter. Et, Isco et James seraient des candidats potentiels.

Isco moins cher que James

Isco a un an de moins que James et ses exigences salariales seraient inférieures à celles de l'international colombien, mais il n'est pas certain que Milan soit en mesure de couvrir son salaire. Le Real Madrid accepterait de céder le milieu de terrain espagnol cet été alors que son contrat expire en 2022, sinon les Madrilènes le perdraient sur un transfert gratuit, car ils ne devraient pas prolonger son contrat actuel.