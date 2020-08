AC Milan : Ibrahimovic prolonge l'aventure

Ibrahimovic veut gagner avec Milan cette saison

"L'AC Milan a le plaisir d'annoncer qu'il a conclu un accord pour le renouvellement du contrat de Zlatan Ibrahimović, prolongeant le partenariat avec le club Rossoneri jusqu'au 30 juin 2021.

Le champion suédois poursuit son extraordinaire périple avec le maillot des Rossoneri qui a débuté en 2010 avec 85 apparitions, 56 buts, un Scudetto et une Super Coupe d'Italie, puis repris en janvier dernier pour contribuer de manière significative au retour de Milan en Europe, avec 11 buts

en 20 matchs (entre le championnat et la Coupe d'Italie) et franchissant le cap des 100 apparitions pour les Rossoneri.

Zlatan Ibrahimović, aujourd'hui, a rejoint ses coéquipiers et l'entraîneur Stefano Pioli au Centre sportif de Milanello, où il a effectué son premier entraînement de la saison", précise le communiqué publié sur le site officiel.





"My objective is to always win." @Ibra_official has spoken 🗣️

"Il mio obiettivo è vincere sempre".

Firmato, Zlatan Ibrahimović 🔏#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/CC9fekDKye



— AC Milan (@acmilan) August 31, 2020

"J'ai toujours eu le sentiment de faire partie de Milan, même lorsque je jouais avec d'autres équipes", a déclaré Zlatan à Milan TV. "Ils m'ont toujours bien traité dès le premier jour. Quand je suis arrivé à Milan, j'ai souri. Quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant dans mon travail. Je me sens chez moi et je n’ai pas l’impression d’être absent", a-t-il indiqué.



Nous devons travailler et faire des sacrifices, mais les six derniers mois, nous avons montré que nous avons ce qu'il faut pour atteindre certains objectifs. Nous ne devons cependant pas oublier que nous n’avons rien gagné. Dans ma tête, le but est toujours de gagner quelque chose. Cette saison, nous devons gagner", a jugé l'ancien élément du PSG.

C'est la fin du feuilleton pour la prolongation de Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois, qui va bientôt être âgé de 39 ans (en octobre), voyait son contrat expirer ce lundi 31 août.Revenu en janvier pour porter le maillot du club lombard, l'ancien élément du PSG a permis d'impulser une véritable dynamique collective et l'AC Milan, sous la direction de Stefano Pioli, a terminé la saison de Serie A à la sixième place, synonyme de Ligue Europa. Lors du deuxième tour de la compétition, les Shamrock Rovers seront les adversaires du Milan.inscritsEn ce qui concerne l'ambition de titres, Ibrahimovic s'est montré clair. "