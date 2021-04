L'AC Milan officialise la prolongation d'Ibrahimovic

L'AC Milan a annoncé que le club avait prolongé le contrat de Zlatan Ibrahimovic. L'AC Milan est le club pour lequel Zlatan a le plus joué en Italie. Après avoir marqué 84 buts en 130 apparitions avec les Rossoneri, l'attaquant suédois continuera à porter le maillot rouge et noir la saison prochaine", peut-on lire dans un communiqué officiel du club lombard. Désormais s

Zlatan Ibrahimovic n'est pas prêt de s'arrêter de jouer au football ! Cette saison, le Suédois est très performant du haut de ses 39 ans. Sous le maillot de l'AC Milan, l'attaquant a disputé 25 matchs et inscrit 17 buts.Le club lombard aura encore besoin de lui pour décrocher une place en Ligue des Champions. Zlatan Ibrahimovic semble encore en forme pour continuer un an de plus au club. Les dirigeants italiens ont d'ailleurs reconduit le contrat du joueur.La prolongation du joueur a été officialisée ce jeudi soir. "ous contrat jusqu'en 2021, le Suédois restera donc encore dans la capitale italienne pour au moins une année supplémentaire.