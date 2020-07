AC Milan : Ibrahimovic aurait pris sa décision pour son futur

Une baisse de salaire pour continuer à Milan ?

Revenu à l'AC Milan en décembre dernier, Zlatan Ibrahimovic possède depuis un impact important sur les performances du club lombard (8 buts marqués en 18 matches). Alors que son équipe est à lutte avec Naples pour une qualification en Ligue Europa à deux journées du terme du championnat italien, le Suédois aurait décidé de son avenir, selon des informations de La Gazzetta dello Sport. D'après le média italien, l'ancien élément du PSG désire continuer à San Siro pour la suite de sa carrière, alors qu'il est sous contrat jusqu'au 31 août prochain (avec une option pour une année supplémentaire).

À tel point qu'il serait également prêt à réduire son engagement (il pourrait "se contenter" de trois millions euros par saison). Derrière la décision du Suédois de rester, il y a certainement aussi eu l'impact de la confirmation sur le banc milanais de Stefano Pioli, avec qui Zlatan a établi une excellente relation. Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'AC Milan, aurait lui aussi pris la décision de continuer au club.

Les deux éléments ont le même agent en commun : Mino Raiola. Depuis l'intégration de Zlatan Ibrahimovic, l'AC Milan a changé de vitesse en Serie A et Stefano Pioli avait d'ailleurs souligné cela en conférence de presse avant le nul face à l'Atalanta Bergame, vendredi soir (1-1) : "La contribution d'Ibra a été exceptionnelle sur le plan technique et en termes de caractère. Nous devons encore voir s'il existe la possibilité et le désir de continuer ensemble", avait-il alors indiqué.