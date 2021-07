AC Milan : Gazidis atteint d'un cancer de la gorge

les médecins s'attendent à ce qu'il se rétablisse complètement, il restera en poste et recevra un traitement médical.

Une confiance totale envers l'équipe

Bien sûr, il n'y a jamais de bon moment pour un diagnostic du cancer. Mais j'ai une forme de cancer très curable et un diagnostic positif. J'ai une expertise médicale de classe mondiale et le soutien de tant de proches et de tout le monde au club, et je suis convaincu, sur la base de tous les conseils, que le cancer sera traité avec succès, avec un rétablissement complet. Mon diagnostic démontre l'importance d'examens médicaux réguliers, même si vous ne présentez aucun symptôme. J'encourage tout le monde à donner la priorité à sa santé et de s'assurer, même dans les obligations quotidiennes de la vie et du travail, qu'ils passent des examens médicaux réguliers", a-t-il écrit, témoignant sa grande confiance envers l'équipe, sur et en dehors du terrain. "A bientôt et toujours Forza Milan".

Ancien directeur général d'Arsenal, Ivan Gazidis occupe le poste du côté de l'AC Milan depuis décembre 2018. Ce mardi, le dirigeant a reçu une mauvaise nouvelle puisqu'il a été diagnostiqué d'un cancer de la gorge. Gazidis a tenu à adresser un message aux supporters de l'AC Milan, club qui a terminé à la seconde place de Serie A la saison passée et disputera donc la Ligue des Champions à San Siro lors de l'exercice 2021-2022. "