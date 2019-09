AC Milan: Berlusconi perplexe sur le choix Giampaolo

Désormais président du club de Monza, leader de son groupe de Serie C avec 5 victoires en 5 matches, Silvio Berlusconi continue de garder un oeil sur les performances de l'AC Milan.

Après la déroute dans le derby contre l'Inter Milan ce samedi (défaite 2-0), l'ancien président a semblé perplexe sur la suite de la saison, et pointe notamment du doigt l'entraîneur Marco Giampaolo. "Est-ce que j'ai recommandé Giampaolo à Milan ? Non, pas moi, il l'a recommandé (Galliani, ndlr). C'est de sa faute. Non, en fait, ni lui ni moi ne l'avons conseillé. Milan l'a choisi et cela semblait être un grand entraîneur pour tout le monde. Je ne le connais pas, je ne peux pas le juger", a-t-il déclaré au site Calciomercato.

L'AC Milan pointe actuellement à la 12e place du classement, à déjà 4 points de la Juventus et 6 de l'Inter Milan.