A la Juve, c'est Ronaldo et dix autres

La Juventus Turin cette saison, ce sera un petit peu Cristiano Ronaldo et dix autres joueurs. C’est en tout cas comme ça que Maurizio Sarri voit les choses. Cela n’a pas empêché le nouvel entraîneur de la Juventus Turin de voir combien sa star n’aime pas sortir du terrain. Alors qu’il venait de marquer le deuxième but de son équipe à la 60e (la Juve menait alors 2-1), Cristiano Ronaldo a vu son nom apparaître pour un changement seulement trois minutes plus tard…

Au moment de son changement, CR7 a salué Pereira qui entrait sur le terrain avec le sourire mais on a immédiatement senti une grosse tension lorsqu’il a salué son entraîneur. Il lui a glissé un mot et Sarri n’a pu répondre qu’avec un geste éloquent… Déjà avec Zidane, le sujet des changements était compliqués, Ronaldo n’aime pas sortir et il l’a donc fait savoir à Sarri. Les deux hommes n’ont pas fini d’en parler au cours de la saison.

En conférence de presse, loin de lui en vouloir, l’ancien technicien de Naples ou de Chelsea s’est montré… dithyrambique à l’égard de son joueur. "C’était le premier match. Cristiano est le meilleur joueur de notre équipe. Nous devons organiser le jeu des dix autres joueurs pour les phases défensives. Mais Cristiano peut aller où il veut sur le terrain. C’est le meilleur et je pense que c’est important pour lui d’être libre sur le terrain", a-t-il plaidé. Sur ce plan au moins, ils n’auront aucun mal à être d’accord…