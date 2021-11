Après une victoire probante contre l'Australie la semaine dernière (15-13), l'Ecosse a été rappelée à la réalité (30-15) par l'Afrique du Sud, lors de son troisième test-match d'automne samedi à Murrayfield. Les deux essais spectaculaires du capitaine Stuart Hogg n'ont pas suffi à renverser les champions du monde qui ont capitalisé sur les pénalités d'Elton Jantjies, auteur de 11 points, et de Handre Pollard. Un peu à l'image du Tournoi des six nations prometteur, mais inégal, l'Ecosse a alterné le bon et le moins bon d'une semaine sur l'autre.

Le premier essai de Hogg (10-8, 35), véritable ode à l'improvisation et au "scottish flair", avait permis aux locaux de virer en tête à la pause et de rêver à un premier succès depuis 2010 contre les Sud-Africains, l'Ecosse ayant remporté 25 des 27 derniers matches où elle menait à mi-chemin. Mais ce score était un trompe-l'oeil, tant les statistiques étaient favorables aux Springboks à ce moment du match. Stuart Hogg, qui avait réduit le déficit à 6 points (15-21, 58) au milieu de la seconde période, avait entretenu l'espoir d'un succès de prestige et surtout porté à 24 le nombre de ballons aplatis dans l'en-but par le capitaine, lui permettant de rejoindre Ian Smith et Tony Stanger au rang de meilleur marqueur d'essais écossais de l'histoire.

Mais après avoir maté les Gallois (23-18), la semaine passée, l'Afrique du Sud a prouvé une nouvelle fois sa capacité à renverser le match, comme elle l'avait fait deux fois cet été contre les Lions britanniques et les Irlandais, mais aussi contre les Néo-Zélandais, cette année, et les Gallois. Les deux essais de Makazole Mapimpi, servi au cordeau le long de sa ligne de touche par le capitaine Siya Kolisi (3-8, 29e) et Damian De Allende (10-15, 44e), avaient répondu aux offensives écossaises.

Et pour un match généreux en mouvements d'envergure, c'est au pied que la différence s'est faite, les Ecossais usant parfois d'expédients pour interrompre les enchaînements sud-africains. Du pain béni pour Jantjies (24e, 51e, 56e), suppléé par Pollard (69, 78e) et François Steyn (71e) qui ont fait respecter la hiérarchie avant un rendez-vous très attendu à Twickenham la semaine prochaine, alors que l'Ecosse aura un adversaire bien plus abordable avec le Japon.