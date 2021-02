I officially retire from professional rugby today. A sport I’ve played 32 years which has helped shape me into the person I am today. I can’t thank everyone who has played a part in my journey enough, particularly you, the fans. Rugby will always be a part of my life. Thank you. pic.twitter.com/HTJl85ZcRB

— Dan Carter (@DanCarter) February 20, 2021

C'est une légende du rugby qui a décidé d'officialiser sa retraite ce samedi. Dans une interview accordée à L'Equipe, Dan Carter a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière sportive.. Le club basé à Auckland restera le dernier de sa carrière professionnelle longue de 18 ans.« Je me suis rendu compte que je n'avais plus la même volonté que lors de mes précédentes saisons en Nouvelle-Zélande. Alors entre le moment où j'ai compris ça, et où je me suis rendu compte que je ne voulais plus voyager à cause de la pandémie, je me suis dit que c'était le bon moment d'arrêter » a expliqué le natif de Leeston.Le demi d'ouverture a joué pour Canterbury, les Crusaders, Perpignan, le Racing 92 et aux Kobelco Steelers. En France en 2008-2009 puis de 2015 à 2018, il a remporté le Top 14 à deux reprises et a atteint la finale de la Champions Cup deux fois avec le club francilien. Si ses différents clubs lui ont aussi permis de gagner le Super Rugby et le championnat du Japon, c'est bien sur la scène internationale que le numéro 10 a réalisé ses plus grands exploits.Celui qui a été élu meilleur joueur du monde à trois reprises a marqué l'histoire du rugby mondial avec les All Blacks. Entre 2003 et 2015, Dan Carter a été sélectionné à 112 reprises. Il en a profité pour devenir le meilleur réalisateur du rugby international avec 1 598 points.Une carrière incroyable qui se referme ce samedi avec l'annonce de l'ancien numéro 10 des All Blacks.