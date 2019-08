XV de France: Vakatawa prêt à remplacer Doumayrou

Ce ne pouvait décemment pas être Mathieu Bastareaud : confronté au forfait de Geoffrey Doumayrou, le staff du XV de France, après avoir recalé comme un mal-propre le néo-Lyonnais dans sa liste des sélectionnés pour préparer la Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.), n'allait pas avoir le (très) mauvais goût de rappeler celui qui a d'ailleurs depuis choisi de mettre un terme à sa carrière internationale.

L'heureux élu, qui va rattraper le bon wagon pour ce Mondial nippon, c'est, à en croire nos confrères du Midi Olympique et de L'Equipe, le Racingman Virimi Vakatawa (27 ans, 17 sélections). Si rien n'est encore officiel, Jacques Brunel et ses adjoints ont a priori souhaité laisser passer le premier match de préparation face à l'Ecosse (32-3), en cas de nouvelle blessure, avant de convoquer le centre/ailier. D'autant plus que ce dernier souffrait d'une légère lésion musculaire à une jambe, sur laquelle l'encadrement tricolore a pu être rassuré par les derniers examens. Vakatawa devrait rejoindre les Bleus en stage à Nice jusqu'à jeudi et leur départ pour Edimbourg, où ils doivent affronter le XV du Chardon samedi prochain.