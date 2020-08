XV de France : Un stage avec des jeunes prévu fin août pour le staff

Merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux !

J’en profite pour vous dire que le staff du XV de France sera à Sabres (40) les 24, 25, et 26 août pour s’entraîner à entraîner avec les académies jeunes d’Occitanie👌@FGalthie @Occitanie @FranceRugby @LigueOcRugby



— Raphaël Ibañez (@ibanez_raphael) August 2, 2020

Une reprise en douceur en attendant l’automne

La période d’inactivité va prendre fin pour le staff du XV de France. Alors que la tournée estivale en Argentine prévue au début du mois de juillet a dû être annulée en raison de la crise sanitaire et que l’équipe de France ne rejouera pas avant la fin du mois d’octobre selon les plans récemment dévoilés par World Rugby, Fabien Galthié et ses adjoints ont désormais rendez-vous en Occitanie à la fin du mois d’août. En effet, au travers d’une publication sur son compte Twitter officiel, le manager du XV de France Raphaël Ibañez a confirmé que le staff tricolore a rendez-vous les 24, 25 et 26 août prochains à Sabres, dans le département des Landes, afin d’encadrer des entraînement des jeunes de l’académie d’Occitanie.A cette occasion, l'entraîneur du XV de France Fabien Galthié retrouvera ses adjoints Laurent Labit, Shaun Edwards, Karim Ghezal et William Servat ainsi que le directeur de la performance Thibault Giroud pour la première fois depuis la fin tronquée du Tournoi des 6 Nations 2020 et la défaite en Ecosse. Entre-temps, le staff tricolore a accepté une baisse de salaire pendant un an ainsi qu’une période de chômage partiel afin d’aider la Fédération Française de rugby à traverser la crise sanitaire qui est également une crise économique en raison de l’annulation des rencontres internationales pendant quasiment sept mois. Une reprise en douceur avec des jeunes qui permettra à Fabien Galthié et ses hommes de reprendre contact avec la tournée d’automne qui sera allongée à sept semaines et six matchs par World Rugby, situation qui créé des tensions avec les clubs.