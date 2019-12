XV de France : Un match contre les champions du Monde sud-africains à l'automne 2020

2020, c'est dans moins d'un mois. Et le XV de France en sait désormais un peu plus sur le programme qui l'attend dans cette année post-Coupe du Monde. La Fédération française de rugby a dévoilé ce samedi le programme de la prochaine tournée d'automne. Trois matchs sont au programme pour la sélection qui sera dirigée par Fabien Galthié. Le premier duel de l'automne 2020 s'annonce inhabituel. Autant en ce qui concerne l'identité de l'adversaire que le lieu de la rencontre. Au stade Geoffroy-Guichard, les Bleus accueilleront la Géorgie. Le match est prévu le 7 novembre. Les Tricolores n'ont affronté la sélection du Caucase qu'une seule fois dans l'histoire. C'était durant la phase de poules de la Coupe du Monde 2007 avec une victoire 64-7.

Des Wallabies et des Springboks de passage à Saint-Denis

Le reste du programme s'annonce plus classique et surtout plus relevé. Au Stade de France, les coéquipiers d'Antoine Dupont vont affronter deux sélections qui se sont illustrées au Japon. Le 14 novembre, l'Australie se déplacera à Saint-Denis. Comme les Bleus, les Wallabies ont été éliminés au stade des quarts de finale de la Coupe du Monde. Les deux équipes ne se sont plus croisées depuis l'automne 2016. C'était déjà lors d'un test-match et les Bleus avaient perdu de deux points (23-25) dans une des nombreuses défaites encourageantes de l'ère Novès. Le dernier match de l'année 2020 du XV de France aura lui des airs de bouquet final. Les champions du monde sud-africains vont se déplacer en France pour affronter les Bleus. Un match au sommet qui devrait permettre de jauger les progrès réalisés par le groupe France. Avant ces trois matchs, le traditionnel tournoi des Six nations aura lieu durant l'hiver et deux matchs sont prévus durant une tournée estivale en Argentine. Un programme chargé qui lancera la préparation à la Coupe du Monde organisée à la maison par les Tricolores en 2023.