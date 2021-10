XV de France - Tournée d'automne : Du neuf dans le groupe des 42

Trois mois après une Tournée d’Australie perdue (2-1) mais satisfaisante au niveau du jeu, Fabien Galthié a dévoilé la liste des 42 joueurs retenus pour la Tournée d’automne, qui verra les Bleus affronter l'Argentine le 6 novembre, la Géorgie le 14 et la Nouvelle-Zélande le 20. Et comme attendu, il y a quelques petits nouveaux dans ce groupe dont la moyenne d’âge est de 25 ans et la moyenne de sélections de 13. Si les cadres de l’équipe, hors blessés (Ollivon, Vincent, Barassi…) sont bien présents, comme Grégoire Alldritt, Anthony Jelonch, Brice Dulin, Antoine Dupont, Matthieu Jalibert, Romain Ntamack ou encore Virimi Vakatama, le staff des Bleus a décidé d’appeler quelques nouveaux. Bien sûr, rien ne dit qu’ils participeront à l’une des trois rencontres, puisque 14 joueurs seront remis à disposition de leur club le mercredi soir avant chaque rencontre. Parmi ces petits nouveaux, on retrouve le deuxième (ou troisième) ligne toulousain Thibaut Flament (24 ans), au parcours atypique, lui qui est passé par l’Angleterre, la Belgique et l’Argentine. Son coéquipier ailier Matthis Lebel (22 ans) arrivera quant à lui à Marcoussis avec le statut de meilleur marqueur d’essais français de la saison passée (13). A 28 ans, Maxime Lucu peut quant à lui rêver de sa première sélection, grâce à son bon début de saison avec Bordeaux-Bègles.

Cinq joueurs en lice pour le capitanat

Le pilier Thierry Paiva (Bordeaux-Bègles), les deuxièmes lignes Florent Vanverberghe (Castres) et Florian Verhaeghe (Montpellier), le centre Tani Vili (Clermont), l’ailier Donovan Taofifenua (Racing) et l'arrière Romain Buros (Bordeaux-Bègles) sont les autres joueurs ne comptant pas la moindre sélection, mais qui espèrent bien débloquer leur compteur cet automne. En raison de la blessure de Charles, Ollivon, le staff du XV de France est toujours à la recherche d’un capitaine, et cela se jouera entre cinq hommes : Gaël Fickou, Julien Marchand, Antoine Dupont, Grégory Alldritt et Anthony Jelonch. Ollivon en personne viendra dimanche, pour le début du rassemblement, passer le relais à son successeur. En espérant désormais qu’aucun des 42 joueurs ne se blesse lors du week-end de Top 14 à venir…