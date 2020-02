XV de France : Raka rappelé

Galthié donnera son XV de départ jeudi



Alvereti Raka (25 ans) est de retour chez les Bleus ! Plus apparu dans le groupe depuis la dernière Coupe du Monde, au Japon cet automne, le Clermontois préparera le premier déplacement du XV de France dans ce Tournoi des Six Nations, samedi prochain à Cardiff (17h45) pour affronter le pays de Galles. L'ailier franco-fidjien a profité à son tour de l'une des nombreuses défections du week-end concernant les Bleus pour retrouver Marcoussis ce lundi alors qu'il ne faisait pas partie initialement des 42 joueurs convoqués par Galthié pour le Tournoi ni des 28 appelés à préparer ce troisième match des Bleus, auteurs d'un sans-faute jusqu'à maintenant (deux matchs, deux victoires, contre l'Angleterre et l'Italie). Mais ni Raka ni le nouveau sélectionneur français ne pouvait prévoir qu'aux forfaits de Cyril Cazeaux (jambe, remplacé par le Bayonnais Guillaume Ducat), Baptiste Couilloud (gastro-entérite, Maxime Lucu), Sekou Macalou (blessure de nature inconnue, Baptiste Delaporte) et Lester Etien (Lucas Tauzin) viendrait s'ajouter également celui de Julien Hériteau.Le trois-quarts centre de 25 ans du RC Toulon s'est blessé à une épaule (luxation) lors de la victoire des Varois contre Brive et a dû lui aussi renoncer, obligeant Galthié à appeler le Clermontois en renfort. Apparu à deux reprises lors du Mondial 2019 quitté par les Bleus en quarts de finale après leur défaite face aux... Gallois, Raka compte quatre sélections au total sous le maillot frappé du coq. De nouveau 42 depuis lundi, les Français repasseront à 28 mercredi soir une fois les 14 joueurs concernés remis à disposition de leurs clubs respectifs. De son côté, Fabien Galthié dévoilera jeudi à 14h00 les quinze titulaires qui se présenteront au coup d'envoi sur la pelouse du Millenium Stadium pour tenter de prendre leur revanche face au XV du Poireau.